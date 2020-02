SAN SEVERO – GIORNO DEL RICORDO: LUNEDI’ 10 FEBBRAIO LA CERIMONIA COMMEMORATIVA IN LARGO DELLE FOIBE

L’Amministrazione Comunale, in prossimità del prossimo 10 febbraio, “Giorno del Ricordo”, istituito con legge dello Stato n.92/2004, anche per quest’anno ha inteso onorare la ricorrenza in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe del secondo dopoguerra.

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) alle ore 11,00 di lunedì 10 febbraio 2020, in Largo delle Foibe, nei pressi della Scuola Media Petrarca, si terrà la manifestazione celebrativa con la presenza del Sindaco avv. Francesco Miglio e del Delegato Provinciale dell’Associazione avv. Casimiro delli Falconi, i quali deporranno una corona d’alloro al cippo commemorativo. Verrà anche eseguito il “SILENZIO”. Alla cerimonia prenderà parte anche una rappresentanza di alunni della vicina Scuola Media Petrarca.

SAN SEVERO, 6 febbraio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo