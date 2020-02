SAN SEVERO – ALLA PALMIERI SAN GIOVANNI BOSCO IL PROGETTO PLASTICFREE

Giovedì 6 febbraio 2020 nei locali della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Palmieri San Giovanni Bosco” alla presenza del Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Ciliberti, del Presidente del Consiglio d’Istituto, Avv. Irene de Angelis, dei rappresentanti dei genitori di ogni classe, dei Sig. Antonio e Vittorio Pazienza e di una delegazione di alunni è stato presentato il PROGETTO PLASTICFREE fortemente voluto dalle insegnanti Antonella Patella, Barbara Roj e Giuseppina Santangelo sostenute dall’intero corpo docente e caldeggiato con grande entusiasmo dalla D.S.

Il progetto nasce per sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti più responsabili e diffondere la consapevolezza che ridurre il consumo di plastica,uno dei materiali che sta invadendo il nostro ecosistema, non solo è possibile, ma è indispensabile, valorizzando al tempo stesso l’acqua come bene primario. Lo scopo è di dotare di borracce tutti gli studenti della scuola primaria per promuovere un messaggio ambientale forte, legato al contenitore riutilizzabile. Il percorso non è stato facile, né breve soprattutto per reperire i fondi necessari all’acquisto delle suddette borracce.

Chi ha creduto in questo progetto mostrando un’attenzione particolare, cogliendo la sfida e supportando l’idea che i bambini siano i protagonisti del futuro e come tali debbano essere considerati promotori della salvaguardia dell’ambiente, è stato il TEAM dell’ALLIANZ AGENZIA PAZIENZA ASSICURAZIONI di San Severo.

I Signori Pazienza hanno sponsorizzato l’iniziativa dotando gli alunni della scuola di una borraccia da 500ml che ognuno potrà personalizzare e rendere riconoscibile, ma che tutti dovranno utilizzare all’interno dell’Istituto.