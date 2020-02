CALCIO – ECCELLENZA – MISISONE IMPOSISBILE, MA IL SAN SEVERO CI CREDE!

Appare una missione impossibile, ma in casa del San Severo, sempre ultimo in classifica nel campionato di Eccellenza pugliese, nessuno pare si sia arreso e la vittoria di domenica scorsa (3-1 sul Deghi Lecce) ha ridato fiducia: un un successo che accorcia la classifica anche se la zona play-out dista 7 punti. Il San Severo non ha affatto alzato bandiera bianca e la possibilità di rientrare nei play-out potrebbe diventare realtà se gli uomini del tecnico Gennaro Cavallo vincono (e possono farlo) almeno un paio di gare di seguito. Le prossime due potrebbero essere alla portata dei giallogranata con Audace Barletta (fuori casa) e Otranto (in casa) con la trasferta di Trani subito dopo. Mister Gennaro Cavallo è convinto. “Noi ci crediamo e non molliamo, possiamo compiere il miracolo”. Della serie: può succedere ancora tutto. La matematica applicata al calcio è molto di meno di una scienza esatta. Il San Severo assapora, coi tre punti raccolti domenica scorsa sul campo amico, la possibilità di crederci ancora di più. I ragazzi del dirigente Luigi Dell’Aquila che, pur senza proclami e con leggerezza, si sono portati sornioni a pochi punti dalla zona play-out

Antonio Villani