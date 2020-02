FOGGIA – “GENITORI IN ASCOLTO”IL TERZO INCONTRO DEL COMITATO GENITORI PER FOGGIA

“GENITORI IN ASCOLTO”

IL TERZO INCONTRO DEL COMITATO GENITORI PER FOGGIA

Il Comitato genitori per Foggia ha organizzato il suo terzo incontro dal titolo “Genitori in Ascolto”, che avrà luogo il prossimo 10 febbraio alle ore 18.30 nei locali della Sala Farina, in via Campanile, 10.

Durante l’incontro-dialogo si affronterà il tema dell’ascolto attivo nella relazione genitori figli, con interventi di Tiziana Pellicciaro, Life parent coach.

Sul tema gli organizzatori riferiscono che: «L’ascolto attivo è una delle competenze fondamentali della comunicazione empatica. Si tratta di una modalità di ascolto caratterizzata da una forte presenza e da una totale attenzione di chi ascolta nei confronti del proprio interlocutore, da un sincero interesse e rispetto verso il punto di vista e i sentimenti dell’altro e, soprattutto, dalla totale mancanza di giudizio. Nella relazione genitori-figli questo tipo di ascolto empatico permette di sintonizzarsi cognitivamente ed emotivamente e di creare così un rapporto di fiducia che permette di abbattere tutte le barriere comunicative e dar vita ad una vera e propria alleanza educativo-evolutiva. Valorizzare e sviluppare questa competenza nei genitori vuol dire vedere i propri figli con occhi nuovi e scoprirne aspetti inediti e sorprendenti. Vuol dire, soprattutto, riuscire a connettersi con loro ad un livello più profondo dell’Essere e riprendere il timone della propria genitorialità in maniera più consapevole ed efficace. Il Coach è un esperto dell’ascolto attivo, della relazione empatica e della crescita personale e il Parent coaching è una metodologia studiata appositamente per accompagnare i genitori nella lettura delle dinamiche relazionali familiari, definire gli obiettivi genitoriali e fornire strumenti e modalità utili all’auto-sviluppo e alla costruzione di una sana e potenziante relazione genitore-figlio/a».

L’incontro è libero è aperto.

La cittadinanza tutta è invitata.

L’addetto stampa

Comitato Genitori per Foggia

Modesta Raimondi