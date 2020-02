FOGGIA – INCONTRO SULLE RECENTI ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI CONVENZIONI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

INCONTRO A PALAZZO DOGANA SULLE RECENTI ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI CONVENZIONI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Si è tenuto nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana l’incontro convocato dal Presidente della Provincia, Nicola Gatta relativo alle recenti ordinanze del Consiglio di Stato pronunciate su ricorsi di operatori economici contro alcuni comuni della nostra provincia, con le quali sono state dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di convenzioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono intervenuti, oltre al Presidente Nicola Gatta, gli Onorevoli Nunzio Angiola e Marialuisa Faro, tra i promotori della suddetta norma ed i Sindaci o Delegati dei Comuni di: Faeto, Deliceto, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Chieuti, Faeto, Alberona, Orsara di Puglia, Manfredonia, Ordona ed il Segretario della Provincia, Giacomo Scalzulli.

Dopo numerosi interventi ed un costruttivo confronto, nei prossimi giorni, con il coordinamento del Presidente della Provincia, Nicola Gatta, verrà stilato un documento da sottoporre all’attenzione dell’ANCI, della Presidenza del Consiglio e del MISE per sollecitare una soluzione tecnico – giuridica dell’annosa questione. Necessitano azioni condivise per evitare problematiche di dissesto per alcuni Comuni della Capitanata, ì quali non solo non percepiscono più dalle imprese le somme statuite nelle convenzioni ed accertate nei rispettivi bilanci, ma addirittura sono chiamati in giudizio per la restituzione di somme già spese per le loro comunità, sulla base di contratti liberamente sottoscritti.