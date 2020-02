FOGGIA – OGGI L’EVENTO “L’AMICIZIA E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA”

E’ in programma oggi, 7 febbraio, alle ore 11.30 nella sala Giunta di Palazzo di Città, nell’ambito delle celebrazioni per la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, una conferenza stampa di presentazione del calendario, voluto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, dal titolo “L’amicizia è una cosa meravigliosa”.

Saranno presenti alla conferenza stampa il sindaco di Foggia, Franco Landella, l’assessore alla Cultura, Anna Paola Giuliani, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Claudia Lioia, l’assessore alla Sicurezza, Cinzia Carella, l’assessore alle Politiche Sociali, Raffaella Vacca, il presidente della Commissione socio-culturale, Raffaele di Mauro, ed il comandante della Polizia Locale, Romeo Delle Noci.

I dati sul cyberbullismo diffusi dall’Istat e relativi al 2019, parlano di un 85.7% dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età che quotidianamente utilizzano il cellulare: una percentuale in crescita per i fenomeni di cyberbullismo, che sono sempre più frequenti. Il 22.2% di tutte le vittime di bullismo, infatti, è stato colpito da questa particolare forma di violenza. Una violenza molto insidiosa di quella fisica, perché anche se distante, espone la vittima in maniera molto più diretta e capillare al giudizio degli altri, compresi gli sconosciuti, minandone la reputazione e l’autostima.