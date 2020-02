SAN SEVERO – DA SABATO ONE DAY AGORÀ SCIENZE CONTEST

ONE DAY AGORÀ SCIENZE CONTEST

PIEMONTESE DOMANI A SAN SEVERO PER DARE IL VIA ALLA MARATONA DI ASTRONOMIA, BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA E INFORMATICA

Domani, sabato 8 febbraio alle ore 9.45, l’assessore regionale alle Politiche giovanili Raffaele Piemontese e il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, daranno il benvenuto a 160 studenti di 40 licei scientifici di tutta Italia e daranno il via alla maratona di Astronomia, Biologia, Chimica, Fisica e Informatica, che, per 24 ore, si svolgerà nel Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo, in viale Castellana.

Il One Day Agorà Science Contest è un’originalissima competizione ideata dall’associazione Agorà Scienze Biomediche, sostenuta dagli Assessorati alla Formazione e Lavoro e alle Politiche giovanili della Regione Puglia e dal Comune di San Severo, col patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia e dell’UNESCO.

Si tratta della più grande competizione scientifica nazionale di “problem solving” che partirà domani alle ore 10 e si concluderà alla stessa ora della domenica successiva. La gara sarà strutturata in forma di maratona: i ragazzi dovranno rimanere chiusi all’interno del Palasport per 24 ore, dormendo in un sacco a pelo, per cercare di risolvere il problema assegnato. Avranno la possibilità di documentarsi in rete e dovranno produrre una soluzione teorica nonché una presentazione video-grafica e orale.

Al gruppo vincitore sarà assegnato un premio da 10 mila euro.

La manifestazione è condotta da Paola Catapano, giornalista scientifica che dirige il servizio di comunicazione multimediale al CERN di Ginevra, e presieduta da Silvio Garattini, direttore e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”.

I giudici di gara sono cinque scienziati di fama internazionale: per l’Astronomia, Patrizia Caraveo che dirige l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano; per la Biologia, Francesco Colotta, direttore generale della Ricerca dell’Istituto Humanitas di Milano; per la Chimica, Vincenzo Barone, noto chimico e direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa fino a qualche mese fa; per la Fisica, Valerio Rossi Albertini, docente di Fisica dell’Università Tor Vergata di Roma e ormai volto noto televisivo nell’ambito della divulgazione scientifica e della fisica; per l’Informatica, Domenico Laforenza, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR nonché presidente dell’European Research Consortium for Informatics and Mathematics.

L'associazione Agorà da anni seleziona bambini delle scuole primarie e li avvia a una formazione scientifica che li porta a sostenere esami universitari "tal quali" a quelli ordinari. I laureati ricominciano il ciclo nella veste di tutori. Il metodo didattico e di apprendimento è diffuso gratis.