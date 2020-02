TORREMAGGIORE – CALCIO A 5: LA POLISPORTIVA CERCA L’IMPRESA CON LA CORAZZATA CAMPOBASSO!

Ripetersi anche domani pomeriggio (ore 16) contro il Campobasso, terza forza del campionato. Polisportiva Torremaggiore Calcio a 5 Maschile, nel campionato nazionale di Serie B, con il vento in poppa dopo i 4 punti nelle prime due gare del nuovo anno solare. Sabato scorso vittoria per 5-2 sul campo del Canosa (terzo in classifica). Oggi i rossoblu del tecnico Gigi Olivieri vogliono continuare ad impressionare al palazzetto ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni. Un altro risultato positivo per galoppare verso la salvezza diretta nella prima storica partecipazione al campionato nazionale di Serie B. Russi (che sabato scorso ha festeggiato il primo gol nel nazionale), Arriazu e soci ci credono. Ora sotto con la fortissima Chaminade Campobasso del tecnico Tavone, attualmente in terza posizione.

Il programma: L’Aquila-Capurso; Real Dem-Canosa; Giovinazzo-Aquile Molfetta; Torremaggiore-Campobasso; Venafro-Diaz con l’Ostuni che riposa

La classifica: Capurso 32; Giovinazzo 27; Campobasso 26; Molfetta 23; Canosa 22; Venafro 19; Ostuni 13; Polisportiva Torremaggiore 11; Diaz Bisceglie 11; Real Den 10; Free Time L’Aquila 6;

La prossima giornata: Campobasso-Rea Dream; Diaz Bisceglie-L’Aquila; Canosa-Giovinazzo; Capurso-Torremaggiore; Ostuni- Venafro con il Molfetta che riposa



Antonio Villani