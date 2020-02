TORREMAGGIORE – UN CAMPO DA GIOCO KILLER… TANTI INFORTUNI

Il terreno di gioco del “San Sabino” di Torremaggiore continua a fare vittime tra i giovani calciatori che lo calpestano. Tanti infortuni negli ultimi mesi: non ultimo quello di Fernando De Cesare (categoria Giovanissimi) che ha subito la frattura del malleolo. Altri infortuni hanno riguardato Cristian Leccisotti (categoria Esordienti) e Mario Lombardi (categoria Giovanissimi) entrambi con la frattiura al braccio e al polso dopo una semplice caduta negli ultimi due mesi. Insomma il terreno da gioco necessita quantomeno di un intervento urgente e, si spera, di avere l’erba sintetica il più presto possibile. Dal comune, a quanto pare, si sta lavorando in questo senso ma i tempi sembrano lunghi. Arrabiati come non mai i gentitori dei piccoli calciatori. “Tutti i paesi del circondario hanno terreni da gioco in erba sintetica – dice il signor Matteo, padre di un ragazzo -, i nostri figli rischiano ogni volta che giocano per via di un terreno da gioco che sembra un asfalto quando non piove ed un pantano subito dopo aver piovuto. E poi tante buche che sono delle vere e proprie trappole per i nostri giovani calciatori”. Le società attendono buone nuove dal Comune: tanti i calciatori che calpestano quel campo: dal Torrevecchia (Promozione molisana) allo Sporting Torremaggiore (intera trafila delle giovanili). “Ci auguriamo che arrivino degli interventi mirati – dicono dalla società sportive -, purtroppo in questo modo non si può andare avanti e con l’arrivo delle belle giornate il terreno diventerà ancora più duro con la possibilità che i calciatori si facciano male in ogni partita”.

Antonio Villani