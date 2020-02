BASKET SERIE A 2 – Pensiero stupendo… la Allianz Pazienza San Severo in trasferta a Ravenna

Un pensiero stupendo sta balenando nella testa dei tifosi gialloneri da circa 48 ore. È nato un poco strisciando (tanto per rispettare il testo di Fossati magistralmente eseguito da Patty Pravo) forse per le quattro vittorie consecutive o per l’inerzia del campionato che sembra stia cambiando e domenica i Neri fanno visita alla capolista Ravenna….”meglio non dire”!

La squadra di Coach Cancellieri guida la classifica dalla prima giornata, ha 4 punti sulla seconda e 10 sulle terze ed ha fatto del PaladeAndré il suo fortino essendo imbattuta fra le mura amiche. Potts e Thomas sono I terminali offensivi di un roster profondo ed in grande salute, ma non dimentichiamo che i giallorossi all’andata espugnarono il Palacastellana con un canestro alquanto rocambolesco sulla sirena, che grida ancora vendetta!

Dunque se il pronostico potrebbe sembrare apparentemente chiuso Ogide e co. andranno in Romagna con la mente sgombra di chi ha poco o nulla da perdere e con un entusiasmo ritrovato oltre alla grande fiducia acquisita nei propri mezzi. Certo Coach Lardo non perde occasione per ricordare il low profile ma ha già capito quanto la piazza possa accendere entusiasmo e dare linfa ai suoi giocatori anche quando (come in questo periodo) i match ravvicinati e le lunghe trasferte potrebbero fiaccare le forze. Quindi la parola d’ordine come sempre sarà #difendiAmolA a prescindere… Se poi dovesse succedere quel che non osiamo dire, sarà tempo di intonare “Volare” a squarciagola, del resto è la settimana di San Remo!!!!

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Francesco Terranova di Ferrara, Alex D’Amato di Tivoli e Silvia Marziali di Frosinone. Diretta streaming, come di consueto, su LNP Pass.