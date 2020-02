FOGGIA – INTENSIFICATI I CONTROLLI PER IL CONTRASTO A PARCHEGGIATORI ABUSIVI, LAVORO NERO E VIOLAZIONI DI SICUREZZA: DENUNCE E SANZIONI

FOGGIA – INTENSIFICATI I CONTROLLI DEI CARABINIERI PER IL CONTRASTO A PARCHEGGIATORI ABUSIVI, LAVORO NERO E VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA: SCATTANO DENUNCE E SANZIONI.

Prosegue l’azione dei Carabinieri di Foggia quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Questa volta a finire nella rete degli uomini dell’Arma sono stati alcuni parcheggiatori abusivi di Foggia, già noti alle Forze dell’Ordine, che effettuavano l’illecita attività nel pieno centro della città nonché le attività di autolavaggio.

Nello specifico, i Carabinieri durante un mirato servizio per contrastare tale fenomeno, hanno tenuto sotto osservazione sia le zone maggiormente trafficate che quelle nelle vicinanze di locali e uffici pubblici. Militari in borghese e in divisa hanno effettuato degli appostamenti, osservando sempre la stessa scena: l’automobilista parcheggia la sua auto e il “professionista della sosta” si avvicina e chiede “l’offerta” in cambio di un “parcheggio sicuro”.

Bloccati e generalizzati 4 parcheggiatori abusivi in via Miranda, Piazza Martiri Triestini, Borgo Croci e via Gioberti; nei loro confronti sono state elevate sanzioni tra i 1.000 e i 3.000 euro e per 2 di loro è scattata la denuncia perché recidivi.

Controlli anche alle attività di autolavaggio; lavoratori privi di regolare assunzione e omissioni in materia di sicurezza sul lavoro, è questo lo scenario emerso dalle verifiche effettuate dai Carabinieri di Foggia che hanno operato in piena sinergia con i militari specializzati del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro.

Nel corso dell’ispezione eseguita presso due autolavaggi infatti, sono state riscontrate irregolarità sotto il profilo della formazione e della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori, del documento di valutazione del rischio e della presenza di telecamere che riprendevano il luogo di lavoro e gli stessi lavoratori.

Alla luce di quanto accertato, per un imprenditore è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia per aver impiegato lavoratori privi di regolare assunzione e per entrambi è stata avanza proposta di chiusura delle attività.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 12.000 euro, adottato provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriale, imposta la rimozione delle telecamere.