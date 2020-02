MONTI DAUNI – Il secondo carnevale dei tre casali a Casalnuovo, Casalvecchio e Castelnuovo

Il secondo carnevale dei tre casali a Casalnuovo, Casalvecchio e Castelnuovo





Continuano a far squadra i comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro, organizzando la seconda edizione del Carnevale dei tre casali (L’evento è organizzato dalle Pro Loco dei tre comuni), dopo il successo della prima edizione.

Tre gli eventi in programma, tre sfilate una per ogni comune dei Monti Dauni. Si parte domenica 16 febbraio a Castelnuovo della Daunia con il raduno in Via Aldo Moro, seguita dalla sfilata per le vie del paese e buffet finale.

Domenica 23 febbraio ci si sposta a Casalnuovo Monterotaro, con raduno in Piazza Municipio con sfilata seguita sempre da buffet finale.

Ultimo appuntamento, martedì 25 febbraio con il raduno nella culla dell’arbereshe in Largo S. Maria delle Grazie a Casalvecchio di Puglia. Al termine della sfilata, gran ballo in maschera con buffet.

N.b. Severamente vietato, durante la sfilata, l’uso di farina, uova, il lancio di frutta e spray urticante.