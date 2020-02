ROMA – World Photography Cup, premiato il fotografo sanseverese Antonio Russi che vive a San Benedetto del Tronto

World Photography Cup, premiato il sanseverese Antonio Russi

Nell’edizione 2020 della World Photographic Cup, per il concorso scattiamo per l’Italia, creato con lo scopo di selezionare immagini che rappresentino e promuovano l’Italia, è stato scelto il sanseverese Antonio Russi, arrivato tra i primi 10 finalisti per la categoria ritratto. Delle circa 400 foto arrivate a concorso, conclusosi lo scorso settembre, la giuria, composta da sette giudici, si è attenuta rigidamente a quattro criteri di selezione: visione fotografica, eccellenza tecnica, impatto e composizione, e Antonio Russi è riuscito a superare brillantemente la difficile selezione rientrando tra le prime dieci posizioni. Il quarantenne fotografo, trasferitosi dalla Capitanata a San Benedetto del Tronto circa 15 anni fa dove ora ha uno studio fotografico, sarà premiato assieme agli altri finalisti a Roma la sera del 21 Marzo 2020, presso il prestigioso “Studio Orizzonte Gallery”.