VIESTE ALLA BIT DI MILANO. MARTEDI 11 FEBBRAIO IN ANTEPRIMA IL CARTELLONE DI VIESTESTATE 2020

Per Vieste il 2020 sarà un anno straordinario per i numerosi appuntamenti in programma, e non solo d’estate. Dal Giro d’Italia al G20 delle Spiagge, dal grande cinema archeologico al Libro Possibile, al teatro, alla cultura, alla musica pop e popolare. La capitale del turismo balneare anche quest’anno anticipa i tempi e sbarca a Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo dove martedì 11 febbraio sarà la protagonista in assoluto con la presentazione ufficiale del cartellone estivo. Viestestate 2020 sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma nel padiglione della Regione Puglia, alla Borsa Internazionale del Turismo, martedì 11 febbraio alle ore 14,30, alla presenza degli assessori regionali Raffaele Piemontese e Loredana Capone, del dirigente del Dipartimento turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, del sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, e degli assessori Rossella Falcone e Dario Carlino. A seguire la conferenza stampa relativa alla presentazione della tappa del Giro d’Italia Giovinazzo-Vieste.