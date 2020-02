CALCIO SERIE D – GRANDE FOGGIA! VITTORIA E TRE PUNTI A TARANTO!

Di Lino Mongiello

Taranto, 9 febbraio 2020. Il Foggia espugna lo Iacovone superando l’ostico Taranto (0-1) al termine di un derby molto duro che il Sig. Perri, con molta fatica, è riuscito a tenere in pugno. Il Foggia è stato nettamente superiore nei primi 45’ ma non è riuscito a sferrare il colpo del raddoppio. Nella ripresa, dopo la clamorosa occasione sbagliata da Campagna, l’espulsione di Di Masi poteva compromettere l’esito finale del match ma, stringendo i denti, capitan Gentile e compagni hanno portato a casa i tre punti. L’importanza del match e di quanto questo derby fosse sentito, s’è avvertito sin dall’inizio, molto duro e spigoloso. Non mancano i colpi proibiti da una parte e dall’altra. E’ comunque il Taranto a sembrare più determinato ma il Foggia fa buona guardia sia in difesa che a centrocampo. Ma il Foggia è in attesa di poter sferrare il colpo decisivo. El Ouazni (7’), spalle alla porta, non riesce a girare a rete. Ma pochi minuti più tardi l’attaccante rossonero (12’) non lascia scampo a Sposito, approfittando di un tocco di Tortori che lo libera davanti al portiere avversario. Il Taranto accusa il colpo e perde in brillantezza. Non riuscendo a reagire. Si lotta tantissimo a centrocampo e il Foggia, invece, raggiunto il vantaggio, agisce con maggior autorevolezza. Di Masi (33’) su servizio di El Ouazni calcia alto. I padroni di casa, improvvisamente hanno un sussulto. Guaita crossa per Olcese (34’) ma Fumagalli è presente. La risposta del Foggia non si fa attendere. Cittadino, su calcio di punizione cerca e trova la spizzata di testa di El Ouazni (35’) che sfiora il palo. L’ultimo quarto d’ora del Foggia è intenso e manca solo l’acuto del gol del raddoppio che non arriva fino al 45’. Nella ripresa il Taranto conquista subito un paio di calci d’angolo e su un errore in fase offensiva, il Foggia riparte pericolosamente. Campagna (5’) si fa sessanta metri in solitudine ma poi davanti a Sposito gli calcia la sfera addosso e sfuma la possibilità del raddoppio. Scampato il pericolo il Taranto prova ad organizzarsi e sfiora il Taranto con un diagonale di Olcese (15’) che va fuori d’un soffio. I ribaltamenti di fronte si susseguono. Il neo entrato Staiano (16’) spreca un’altra ghiotta opportunità e nell’area avversa, ancora Olcese (16’) supera Carboni con un sombrero ma calcia alle stelle. La gara adesso è più viva ed equilibrata e il Foggia commette l’ingenuità “quotidiana”. Di Masi (24’) si fa cogliere in un inutile fallo di reazione e lascia i suoi in inferiorità numerica. Mister Carafa non vuol correre rischi ed inserisce Anelli. Gli ultimi venti e passa minuti si prevedono molto difficili. Il Taranto aumenta la pressione ma l’unica occasione da rete è di Oggiano (96’) che, proprio in chiusura, di testa, colpisce il palo. Così il Foggia può portare a casa una vittoria importantissima per rimanere nella scia del Bitonto.

TARANTO – FOGGIA 0-1

Marcatore: 12’ pt El Ouazni.

Taranto: Sposito 6, Allegrini 6 (27’ st Van Ransbeeck 5.5), Ferrara 5.5, Manzo S. 5.5, Manzo L. 5.5, Matute 5 (1’ st Oggiano 5.5), Guaita 6, Cuccurullo 5, Genchi 5.5 (18’ st Goretta 5), Avantaggiato 5 (27’ st Pelliccia 5), Olcese 5.5. A disposizione: Carriero, Benvenga, Marino, Perrini, , Masi. Allenatore: Panarelli 5.

Foggia: Fumagalli 6, Kourfalidis 6, Gentile 7, El Ouazni 7, Cittadino 6.5 (21’ st Gemmi 6), Viscomi 6.5, Tortori 6.5 (26’ st Anelli 6), Carboni 6, Campagna 6 (14’ st Staiano 6), Di Masi 5, Cadili 6. A disposizione: Di Stasio, Allegretti, Tedesco, Salines, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Carafa 7.

Arbitro: Mario Perri di Roma1 7;

1° assistente: Alessandro Parisi di Bari 6;

2° assistente: Michele Colavito di Bari 6.

Note: terreno in buone condizioni. Spettatori 3.000 circa. Ammoniti: Matute, Oggiano, Ferrara (T), Cadili, Viscomi, El Ouazni, Campagna, Kourfalidis (F). Espulso Di Masi al 24’ per fallo di reazione. Angoli: 3-3 per il Foggia. Recupero: 0’- 6′.