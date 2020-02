CASALVECCHIO DI PUGLIA – IL CARNEVALE DEI TRE CASALI

Casalvecchio di Puglia 09/02/2020



L’unione dei tre Casali anche quest’anno ha creato l’evento “il carnevale dei tre casali”.

Una collaborazione tra i tre comuni che vede mettere in atto tre sfilate con carri allegorici a tema.

L’associazione Bashkart te katundi, la proloco arberesh di Casalvecchio di Puglia, la proloco trotta di Castelnuovo della daunia e la proloco di Casalnuovo monterotaro sono i promotori di questa iniziativa con la collaborazione dei rispettivi comuni.

Le sfilate quest’anno inizieranno da Castelnuovo della Daunia il 16 febbraio, seguirà quella di Casalnuovo Monterotaro il 23 febbraio e a concludere in bellezza questa volta tocca a Casalvecchio di Puglia il 25 febbraio.

Non mancate, a conclusione del carnevale sarà presente alla sfilata finale pignalandia che intratterra’ grandi e piccini con giochi, palloncini, trucchi……Con sorpresone finale……

Vi aspettiamo numerosi, divertimento assicurato