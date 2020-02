SAN SEVERO E FOGGIA – Mafia e rapine, condannati i capi della banda di “Gold Rush”. Pene più severe delle richieste del PM!

Tempo di condanne per i banditi di “Gold Rush”, blitz dei carabinieri di giugno 2019. Inflitti 16 anni e un patteggiamento a 1 anno e 11 mesi: questa la decisione del gup del Tribunale di Foggia nei confronti di due sanseveresi e un foggiano ritenuti coinvolti in una lunga serie di colpi a gioiellerie e uffici postali in Capitanata.

9 anni al 34enne di San Severo, Arnaldo Sardella, 7 anni al concittadino e coetaneo Nazario Carovilla, ritenuti apicali nel gruppo criminale. Il pm aveva chiesto 8 anni per il primo e poco meno di 7 per il secondo. Carovilla ha anche confessato il coinvolgimento nella rapina da 400mila euro in una gioielleria di Lucera mentre Sardella si è sempre dichiarato innocente. I legali difensori avevano chiesto l’assoluzione di entrambi, escludendo l’associazione per delinquere.

Accolta la richiesta di patteggiamento a 1 anno e 11 mesi per Alessio Piemontese, orafo foggiano di 37 anni accusato di riciclaggio.

Gold Rush ha svelato ancora una volta i forti collegamenti tra Foggia e San Severo”, disse il pm Antonio Laronga nel giorno del blitz.

Con Sardella e Carovilla furono arrestati i foggiani Alessandro Aprile, 35enne ritenuto contiguo alle batterie della “Società”, i suoi fratelli Giuseppe e Domenico, rispettivamente di 31 e 38 anni, Giuseppe Spiritoso, 62enne appartenente a clan di Foggia e Alessio Piemontese, 35 anni. Per loro le accuse sono, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, ricettazione, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. Per l’ottava persona coinvolta il gip rigettò la richiesta d’arresto per insufficienza d’indizi.

Il processo si è diviso in tre tranche: i due sanseveresi Sardella e Carovilla hanno optato per il giudizio abbreviato davanti al gup del Tribunale di Foggia Michela Valente, e in caso di condanna beneficeranno dello sconto di un terzo della pena; un terzo imputato, un orafo foggiano con una posizione marginale, ha chiesto di patteggiare una condanna nell’ordine di circa due anni. Gli altri cinque imputati sono stati rinviati a giudizio e il processo nei loro confronti è iniziato un mese fa a Foggia.