FOGGIA – Dichiarazione del Presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino

“I componenti del gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Foggia questa mattina si sono resi protagonisti di una scorrettezza istituzionale e politica su un tema come quello della Sicurezza e della Legalità che, tra l’altro, non dovrebbe essere caratterizzato da divisioni. Dopo tre riunioni della conferenza dei capigruppo tenutesi nell’Ufficio di Presidenza, tutte aventi ad oggetto il tema della sicurezza urbana, dopo aver unanimemente deciso di presentare una mozione condivisa da tutti i gruppi politici e dopo aver offerto al Presidente del Consiglio comunale piene rassicurazioni sul fatto che nessuna forza politica avrebbe fatto fughe in avanti, oggi scopriamo la ricetta del Partito Democratico. Un vero e proprio sgarbo che si sarebbe dovuto evitare anche in vista della quarta ed ultima riunione dei capigruppo, in programma domani a Palazzo di Città. Sono amareggiato e sbigottito dal comportamento del Pd foggiano, da cui non accetto lezioni e che, evidentemente, deve essere affetto da qualche forma di dissonanza cognitiva se prima afferma una cosa e poi ne fa un’altra”.