FOGGIA – LICEO VOLTA, Daniel Lumera incontra gli studenti

È diventato ormai un riferimento, in tutto il mondo, per l’area che si occupa di scienze del benessere; docente, conferenziere, è il direttore della Fondazione “My life design”; autore di best seller internazionali sarà domani a Foggia, dalle ore 10.20 alle ore 12.20, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Alessandro Volta”. Stiamo parlando di Daniel Lumera che parlerà agli studenti di “Perdono e gentilezza: strategie per la qualità della vita”. Lumera è anche il fondatore della Scuola dei Codici e dell’IFS (International School of Forgiveness) ed è l’ideatore della Giornata internazionale del Perdono, che ogni anno si celebra in Campidoglio a Roma. Ad introdurre i lavori del convegno il Dirigente scolastico Gabriella Grilli.