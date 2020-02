FOGGIA – Sicurezza e legalità, F. I. replica al P. D. Dichiarazione dei consiglieri comunali e coordinatori cittadini Rignanese e Iacovangelo

Sicurezza e legalità, Forza Italia replica al Partito Democratico

Dichiarazione dei consiglieri comunali e coordinatori cittadini Pasquale Rignanese e Dario Iacovangelo

“La sicurezza e la legalità sono argomenti che dovrebbero vedere tutti dalla stessa parte della barricata, senza distinguo né strumentalizzazioni politiche da campagna elettorale permanente. In questo senso ci aspettavamo che il Partito Democratico cogliesse l’importanza della fase che attraversa la città e che lavorasse per costruire, anche in termini di proposte, un fronte unitario. Purtroppo invece siamo costretti a constatare che l’obiettivo del PD non è quello di definire una posizione unitaria ed univoca ma di usare questo tema come pretesto per fare bassa polemica politica. Non è un caso che mentre i gruppi consiliari lavorano per una mozione unitaria da presentare in un Consiglio comunale in cui manifestare compattezza e unità, il Partito Democratico si sia affrettato a convocare in solitudine una conferenza stampa nel corso della quale lanciare accuse ed illustrare un elenco di buoni propositi. Crediamo che i nostri colleghi abbiano perso un’occasione per dimostrare maturità politica ed istituzionale, facendosi risucchiare da un’ansia di protagonismo che nella lotta alla mafia e alla criminalità è l’esatto contrario dell’atteggiamento che sarebbe opportuno assumere.

Recitare il ruolo degli avvoltoi politici non fa onore ai consiglieri comunali del PD, con i quali speravamo di poter avere un rapporto costruttivo e propositivo su questa questione. Assistiamo invece a mezze insinuazioni, ad allusioni da sapore calunnioso e ad un tono della discussione che sembra quello usato nel corso delle campagne elettorali. Ai consiglieri del PD vogliamo dare una notizia: la campagna elettorale è terminata ed il centrosinistra è stato bocciato dagli elettori. Sarebbe quindi il caso di abbandonare i toni della propaganda per vestire i panni degli amministratori. È da speculatori, ad esempio, accusare il sindaco di essere stato assente ad incontri istituzionali dedicati alla lotta alla mafia. A nessuno di quegli appuntamenti l’Amministrazione comunale ha mai fatto mancare la sua presenza, anche quando il sindaco, per motivi personali e familiari, era fuori città. Si tratta dunque di una polemica di bassissimo livello, che qualifica chi l’ha imbastita ed orchestrata.

Non possiamo accettare lezioni da chi ha distrutto Foggia durante la sua esperienza di governo della città, tanto più di fronte ad un tema che esige il massimo della serietà e della coesione politica. Il PD accusa questa Amministrazione comunale di inerzia dimenticandosi che con le Giunte di centrosinistra mai il Comune di Foggia si è costituito parte civile in un processo per reati estorsivi, abitudine virtuosa introdotta al centrodestra. Il PD chiede a questa Amministrazione comunale maggiore attenzione per la videosorveglianza, dimenticando che il governo cittadino del centrodestra è stato quello che ha installato il maggior numero di videocamere, riattivando quelle non funzionanti e coprendo aree prima sprovviste di videosorveglianza. Il PD invoca l’applicazione del DASPO Urbano, ignorando che l’Amministrazione comunale di centrodestra è stata tra le prime in Italia ad applicare questa misura. Insomma, siamo nel campo della piccola strumentalizzazione politica, praticata peraltro sottraendosi a quella dimensione di unità politica ed istituzionale che dovrebbe essere un dovere etico nel contrasto ad ogni forma di criminalità e nell’affermazione del principio di legalità”.