MILANO – VIESTE A OLIO OFFICINA FESTIVAL

VIESTE A OLIO OFFICINA FESTIVAL

La Città di Vieste grande protagonista a Olio Officina Festival, la manifestazione dedicata agli oli di oliva e ai condimenti. Teatro dell’evento il Palazzo delle Stelline di Milano dove si sono svolti incontri, laboratori di assaggio, mostre d’arte e dove si è celebrato il 60° anniversario della categoria merceologica “olio extravergine di oliva. Vieste ha partecipato con uno stand, all’interno del quale l’assessore all’Agricoltura, Dario Carlino, ha illustrato ai visitatori le bellezze turistiche di Vieste e del Gargano e dove si è svolta una conferenza per presentare l’edizione 2020 de La settimana dell’Olio in programma dal 24 al 28 agosto nelle aziende del territorio. “Sono stati tre giorni intensi – ha rimarcato l’assessore Carlino – dove oltre a presentare in anteprima la settimana dell’olio, abbiamo promosso la nostra città e la sua principale produzione agroalimentare, ovvero l’olio extravergine di oliva. Siamo stati invitati insieme alla Liguria,in quanto esempio di turismo esperenziale legato all’olio. Il nostro format è stato molto apprezzato, basti pensare ai contatti stretti con esperti del settore italiani e stranieri”.