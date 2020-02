TROIA – AL VIA LA DICIOTTESIMA EDIZIONE DEL PROGETTO “RAINBOW”: UNA INNOVATIVA CONVIVENZA INTENSIVA PER SITUAZIONI PSICOTICHE E NON

La Fondazione Nuova Specie onlus, con sede a Troia (FG), riconosciuta quale “Persona Giuridica” da parte del Ministero dell’Interno e iscritta al n. 429 della Prefettura di Foggia, ha messo a punto e collaudato: un trattamento che non prevede l’utilizzo di psicofarmaci e sostanze sostituive, ma si avvale di dinamiche di gruppi e metastoriche che coinvolgono anche il corpo e le emozioni.Nell’ambito della sperimentazione “Oltre le colonne d’Ercole”, sono stati messi a punto una serie di progetti sperimentali di crescita per cosiddetti psicotici (“Ti ricovero a casa mia”, “Faama”, “Rainbow”) che partono dalla convinzione, appunto, che sia possibile andare “” convenzionalmente fissate dalla psichiatria dominante. L’interpretazione e il trattamento adottati dalla psichiatria farmacologica risultano essere, infatti, una specie di “Colonne d’Ercole” oltre le quali non è possibile intravedere nessun’altra terra o punto di vista, inquadrando queste forme di disagio in prospettive croniche e senza possibilità di cambiamento.Il progetto “Rainbow” rientra nell’ambito delle “Conv.Inte” () quale settore specifico della Fondazione Nuova Specie onlus, insieme al progetto “La Finestra di Babich” (convivenza intensiva per sole donne), al progetto “EVVIVA” (convivenza intensiva per soli uomini), al progetto “Home” (convivenza intensiva fine settimanale nella propria abitazione), al progetto “Mi ricovero a casa mia” (convivenza intensiva per situazioni psicotiche nel proprio nucleo familiare), al progetto “Fenice” (convivenza intensiva estiva per situazioni psicotiche e non).È una interessante sperimentazione intensiva della durata di due settimane, in cui convivono situazioni cosiddette psicotiche e situazioni asintomatiche, inclusi anche bambini, pre-adolescenti e adolescenti, in quanto ogni individuo, anche se non presenta un sintomo evidente, ha dentro di sé parti “psicotiche” che vanno prevenute, elaborate e messe in dinamica, anche grazie al confronto-scambio con gli altri partecipanti, coinvolgendo tutti e tre i codici della vita personali.La convivenza e lo scambio tra le diversità permette un arricchimento e approfondimento delle dinamiche di gruppo e favorisce la crescita, facilitando anche la prevenzione riguardo il disagio, avvalendosi delle “” e di momenti di teoria globale e formazione, a partire dal nuovo punto di vista messo a punto dal dottor Mariano Loiacono (“Epistemologia Globale” e “Quadrimensionalismo”).Questa diciottesima edizione, sul tema: “”, che si svolgerà a Troia (FG)p.v., intende approfondire le dinamiche legate alla relazione tra il maschile e il femminile, sia a livello individuale che di gruppo. Il progetto presenta interessanti novità: laboratori di teoria-prassi su “dinamiche metastoriche e cosiddetti psicotici” in collaborazione col gruppo SE.R.E.N.O. (Sessualità Ricerca Estesa Nuovi Orizzonti); la sperimentazione di riti globali in collaborazione col gruppo “Circorito”; momenti di sperimentazione di “Realtea” (teatro e realtà insieme).Sempre nell’ambito del Progetto, si svolgeranno altre interessanti iniziative: il 13 e il 20 febbraio, alle ore 16,00 si svolgeranno, presso il Villaggio Quadrimensionale a Troia, due incontri intitolati “”, in cui il dr Mariano Loiacono commenterà dei brani tratti dai suoi diari adolescenziali, per individuare le radici e la genealogia della nascita del “metodo alla salute”.Per saperne di più: