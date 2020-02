CAPITANATA – VASTA OPERAZIONE ANTICAPORALATO. ARRESTI, PERQUISIZIONI, SEQUESTRI E SOTTOPOSIZIONE AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DI DUE IMPORTANTI AZIENDE AGRICOLE

VASTA OPERAZIONE ANTICAPORALATO IN PROVINCIA DI FOGGIA.

ARRESTI, PERQUISIZIONI, SEQUESTRI E SOTTOPOSIZIONE AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DI DUE IMPORTANTI AZIENDE AGRICOLE.



Nella giornata di ieri i Carabinieri di Foggia sono stati impegnati in forze in un’importante operazione di contrasto ai fenomeni del “caporalato” e dello sfruttamento del lavoro.

È stata data esecuzione ad alcune ordinanze di custodia cautelare, sia in carcere che ai domiciliari, nei confronti dei titolari, e di alcuni loro collaboratori, di due aziende agricole della provincia foggiana, emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha diretto le indagini. Entrambe le aziende sono ora state affidate ad amministratori giudiziari individuati dal Tribunale.

Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11.00 presso questo Comando Provinciale.