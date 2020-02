FOGGIA – Una conferenza per parlare di “Genitori in ascolto”

Una conferenza per parlare di “Genitori in ascolto”

Continuano gli incontri organizzati dal Comitato genitori per Foggia. Nel pomeriggio di ieri 10 febbraio, infatti, presso la Sala Farina di Via Campanile, dopo la sociologa Luisa Rendinella che ha discusso del “Gruppo dei pari”, e lo psichiatra, psicoterapeuta, counselor Giuseppe Mammana direttore dell’istituto Life, che ha divulgato una parte dei suoi studi con il tema “Genitori e adolescenti 2020: Istruzioni per l’uso”, è stata la volta di Tiziana Pellicciaro, Life parent coach, che ha tenuto un interessante discorso dal titolo “Genitori in ascolto”.

“Nella maggior parte dei casi non ascoltiamo con l’intenzione di capire, ma con quella di rispondere: parliamo o ci prepariamo a parlare”, ha spiegato la Pellicciaro. “Cerchiamo prima di tutto di farci capire e poi di capire l’altro. In pratica filtriamo qualsiasi cosa attraverso i nostri paradigmi, leggendo la nostra autobiografia nella vita degli altri”.

La Pellicciaro ha poi illustrato i principi della comunicazione, affermando che ognuno di noi non può esimersi dal comunicare, sia in maniera verbale che non verbale. “Il significato della nostra comunicazione non sta in quello che diciamo ma nella reazione e nel comportamento della persona di fronte. Ogni volta dobbiamo chiederci: Quali filtri/pregiudizi sto applicando? Cosa sto dando per scontato? Cosa non sto vedendo o ascoltando? E io, cosa sto comunicando con le parole e con il corpo? Cosa posso fare per farmi comprendere meglio?”.

All’incontro ha partecipato un pubblico attento che ha avuto modo di riflettere sull’ascolto attivo come una delle competenze fondamentali della comunicazione empatica.

Il Comitato genitori per Foggia si sta già organizzando per un quarto e importante incontro.