SAN SEVERO – IL 14 FEBBRAIO AL TEATRO VERDI ARRIVA VITTORIO SGARBI

IL 14 FEBBRAIO AL TEATRO VERDI ARRIVA VITTORIO SGARBI

Il prossimo venerdì 14 febbraio 2020 il Teatro Comunale Giuseppe Verdi ospita un nuovo appuntamento con la stagione teatrale organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. In scena (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) per Corvino Produzioni ci sarà Vittorio Sgarbi con RAFFAELLO. Musiche composte, ed eseguite dal vivo da VALENTINO CORVINO, Violino, viola, oud, elettronica, glasses. Scenografie video Elide Blind, Niccolò Faietti, Mikkel Garro Martinsen, Simone Tacconelli, Simone Vacca. Service tecnico Promoled. Progetto artistico Valentino Corvino, Domenico Giovannini. Uno spettacolo di e con VITTORIO SGARBI.

“Ospitiamo un protagonista della scena politica degli ultimi decenni ed un personaggio di grandissimo spessore culturale e sociale. Le magistrali performance di Vittorio Sgarbi hanno – dichiarano il Sindaco avv. Francesco miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – fin qui dimostrato come, artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Il quarto protagonista su cui vertono le nuove indagini del Vittorio “Nazionale”, compone un trittico sul Rinascimento giungendo a RAFFAELLO SANZIO (1483/1520), genio di cui nel 2020 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della scomparsa, e con cui attraverso questo spettacolare “Raffaello” viene anticipato un tributo a ciò che sarà istituzionalmente”.

Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d’ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi, fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, diede vita ad una scuola che fece arte “alla maniera” sua. Raffaello fu un modello fondamentale per tutte le accademie, e la sua influenza è ravvisabile anche nei pittori moderni e contemporanei.

Ricordiamo che i biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Verdi e attraverso i canali di vendita on line del circuito Vivaticket.com

SAN SEVERO, 12 febbraio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo