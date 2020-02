SAN SEVERO – IL 17 FEBBRAIO ALLA BIBLIOTECA MINUZIANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO TUTTO L’AMORE CHE SO

Vi aspettiamo in Biblioteca LUNEDI’ 17 FEBBRAIO alle ore 18.00 per la presentazione dell’interessante libro dal titolo CON TUTTO L’AMORE CHE SO dell’autrice ANGELA SARA CIAFARDONI, una ragazza di quattordici anni e due sogni: diventare un medico per aiutare gli altri ed uscire di casa, anche se su una sedia a rotelle. Il suo secondo romanzo è una dichiarazione d’amore nei confronti dell’esistenza che si fonde ai rapporti umani, alle persone che colorano la quotidianità di una ragazza malata”