CAPITANATA – ASL Foggia: concorsi per 70 ASSUNZIONI!

CONCORSI ASL FOGGIA

L’ASL di Foggia ha pubblicato 6 bandi di concorso finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di 70 risorse, da impiegare nei seguenti ruoli professionali:

– n.10 CPS Assistenti Sanitari – Cat. D.

Titolo di studio: laurea triennale in Assistenza Sanitaria, appartenente alla classe L-SNT/4, oppure i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti.

BANDO (Pdf 850 Kb)

– n.4 Assistenti Sociali – Cat. D.

Possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

– laurea triennale abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale, appartenente alla classe 06 Scienze del Servizio Sociale (DM 509/99) o alla classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/04);

– diploma Universitario del Servizio Sociale (Legge 341/1990);

– diplomi attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti.

BANDO (Pdf 847 Kb)

– n.10 CPS Educatori Professionali – Cat. D.

Titolo di studio: laurea triennale in Educazione Professionale, appartenente alla classe L-SNT/2, oppure i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti.

BANDO (Pdf 823 Kb)

– n.27 CPS Fisioterapisti – Cat. D.

Titolo di studio: laurea triennale in Fisioterapia, appartenente alla classe L-SNT/2, oppure i diplomi e attestali conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti.

BANDO (Pdf 836 Kb)

– n.10 CPS Logopedisti – Cat. D.

Titolo di studio: laurea triennale in Logopedia, appartenente alla classe L-SNT/2, oppure i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti.

BANDO (Pdf 845 Kb)

– n.9 CPS Tecnici della Prevenzione – Cat. D.

Titolo di studio: laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, appartenente alla classe L-SNT/4, oppure i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti.

BANDO (Pdf 848 kb)

REQUISITI GENERICI

I candidati ai concorsi per le assunzioni ASL Foggia devono possedere i seguenti requisiti generici al momento della consegna della domanda di ammissione:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una della altre categorie previste dai bandi;

– godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

– non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

– non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

– essere in regola con gli obblighi di leva (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);

– idoneità fisica;

– iscrizione all’ordine professionale ove esistente rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dei bandi.

Si segnala che operano, inoltre, le seguenti riserve:

– 10% dei posti a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando in oggetto, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa Asl;

– 30% dei posti a favore del personale interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di ammissione specifici e generali previsti dal bando al quale si è interessati;

– 3% dei posti in favore dei Volontari delle FF.AA.;

– 7% dei posti a favore delle persone disabili disoccupate iscritte negli elenchi di cui all’art.8, comma 2, della legge 68/99.

SELEZIONE

Nell’eventualità che le domande di partecipazione pervenute superino 20 volte i posti messi a concorso si procederà alla prova preselettiva sulle stesse materie oggetto dei concorsi.

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame – una scritta, una pratica ed una orale.

Per conoscere nel dettaglio le prove d’esame relative al profilo di interesse vi rimandiamo alla lettura dei singoli bandi, pubblicati sulla GU n.11 del 07-02-2020.

DOMANDE

Per partecipare ai concorsi ASL Foggia è necessario presentare le domande di ammissione esclusivamente online a questa pagina, cliccando sul link relativo al bando d’interesse, entro il giorno 8 Marzo 2020.

Alle domande online sarà necessario allegare la seguente documentazione:

– scansione della domanda datata e firmata;

– scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;

– scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso di € 10,00.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Tutte le successive comunicazioni sulle procedure concorsuali e sulle graduatorie finali, saranno pubblicate sul sito internet dell’ASL www.sanita.puglia.it nella sezione ‘Amministrazione trasparente > Bandi di concorso’.