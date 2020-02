CERIGNOLA – CARABINIERI SETACCIANO STABILE INDUSTRIALE DISMESSO. SEQUESTRATE ARMI, MUNIZIONI E SOSTANZA STUPEFACENTE!

CERIGNOLA (FG): CARABINIERI SETACCIANO STABILE INDUSTRIALE DISMESSO. SEQUESTRATE ARMI, MUNIZIONI E SOSTANZA STUPEFACENTE.

I carabinieri di Cerignola, con la collaborazione dei militari dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Puglia e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, all’interno di uno stabile di un’azienda di calcestruzzi dismesso da diversi anni, a Cerignola, hanno rinvenuto, abilmente occultati, una pistola cal. 7.65 con matricola abrasa, completa di cartucce cal. 7.65, oltre 70 cartucce di vario calibro, 5 serbatoi per pistola mitragliatrice “Skorpion” e 2 serbatoi per pistola semiautomatica. Oltre all’arma clandestina, ai serbatoi e alle munizioni, i militari hanno rinvenuto anche 9 panetti di “hashish”, del peso complessivo di 900 gr., una bustina di plastica contenente numerose stecchette di “hashish” del peso totale di 60 gr., due involucri contenenti complessivamente 33 dosi di “cocaina” del peso totale di 16 gr. e tre buste di cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di 1,4 kg. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti volti a risalire all’identità degli illegittimi possessori.