SAN GIOVANNI ROTONDO – L’arma dei Carabinieri nelle scuole per diffondere la “Cultura della Legalità”

L’arma dei Carabinieri nelle scuole a San Giovanni Rotondo per diffondere la “Cultura della Legalità”



Si è svolta nella mattinata di ieri la conferenza sull’attività di istruzione alla legalità promossa dai Carabinieri di San Giovanni Rotondo. Tre sono state le lezioni svolte nella locale scuola Media Statale “De Bonis”, che hanno coinvolto ragazzi appartenenti alle classi 2^ e 3^ media.

Gli studenti sono stati informati sul ruolo dell’Arma nella società e delle sue varie specialità attraverso un video di presentazione che è stato spunto per diverse domande sul lavoro svolto dai Carabinieri e su come entrare nella grande famiglia dell’Arma.

In seguito, sono stati toccati due temi molto attuali e diffusi soprattutto tra i giovani:

bullismo e cyberbullismo.

Sono state evidenziate le caratteristiche dei due fenomeni, i modi in cui si manifestano e i mezzi per combatterli. Numerosi sono stati anche i parallelismi con situazioni avvenute nel corso del tempo, concretizzando, quindi, i temi affrontati nella conferenza con fatti realmente accaduti.

L’attenzione si è infine spostata sulle conseguenze penali a cui si va incontro, portando i ragazzi a conoscenza, dunque, della gravità di questi fenomeni che non vanno in nessun modo trascurati e sottovalutati.

Si è concluso, con interventi e riflessioni da parte degli studenti, uno dei diversi convegni organizzati dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, con lo scopo di promuovere una campagna volta all’educazione morale in nome della legalità, partendo dai giovani all’interno delle scuole, in quanto protagonisti del loro futuro.