SAN SEVERO – Commissariato PS. Un 43enne arrestato in flagranza per furto aggravato

Commissariato PS di San Severo. Arresto in flagranza per furto aggravato.

In data 12 febbraio 2020, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, personale del Reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di P.S. di San Severo ha tratto in arresto N.L. classe ‘77, domiciliato in altro comune della provincia, in oggetto per furto aggravato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, in una via del centro cittadino, era stato segnalato uno strano movimento da parte di due individui che stavano caricando un motociclo su un mezzo e che poi si erano allontanati repentinamente.

A seguito della segnalazione, questa sala operativa inviava sul posto una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine i cui operatori appuravano che nelle vicinanze del luogo segnalato – poco prima – c’era stato un furto in un garage.

Acquisite le informazioni, messisi alla ricerca dei malfattori, poco dopo intercettavano un’autovettura sospetta a cui davano l’alt. Quindi, dopo un breve inseguimento, la bloccavano accertando che sulla stessa era stato caricato uno scooter.

Successivi approfondimenti consentivano di stabilire che il motociclo era stato rubato all’interno di un garage poco distante. Il mezzo veniva riconsegnato al legittimo proprietario mentre uno dei malfattori veniva tratto in arresto.

Sono in corso accertamenti per individuare eventuali complici.