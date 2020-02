SAN SEVERO – GIOVENTU’ CALCIO, GRANDE SUCCESSO PER IL RADUNO INTERREGIONALE DI GIOVANI CALCIATORI

Grande successo per il raduno INTERREGIONALE di giovani calciatori classe 2005/2006 per la società sportiva calcistica ” Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.” realizzato presso la struttura sportiva Comunale RICCIARDELLI ubicata nella città di San Severo in data 11 Febbraio 2020. Il tutto è stato reso possibile grazie alla grande organizzazione della società sportiva calcisista “Gioventù Calcio San Severo” con i suoi dirigenti Mister Antonio Cozzola, Mister Gianluca Cassone, Mister Luigi Cascavilla, il Presidente Casano Marco e il referente responsabile Talent Scout Puglia Davide Cozzola. Con la partecipazione di 100 giovani atleti ( 48 ragazzi classe 2006 e 52 ragazzi classe 2005 ) che hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra per almeno 40 minuti ( 5 partite complessive dalla durata di 40 minuti per ogni partita ) sotto la visione del Responsabile scouting Under 16, Under 15 e attività di base Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. il signor Edoardo Pane.

La Società sportiva calcisista Gioventù Calcio San Severo allarga i ringraziamenti anche alle società calcistiche della Puglia che si sono rese disponibili a mandare i ragazzi provinati.