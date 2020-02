TERMOLI – TERRIBILE INCIDENTE STRADALE, MORTA UNA 25ENNE DI TORREMAGGIORE

Incidente stradale a Termoli: morta Valentina La Porta di Torremaggiore

0

Termoli Valentina La Porta, la 24enne originaria di Torremaggiore rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 di questo pomeriggio in via Pertini, vicino al centro commerciale ‘La Fontana’ di Termoli.

La ragazza, che pare stesse rientrando in città da San Giacomo degli Schiavoni, dove lavorava in un bar tabacchi, è finita con la sua motocicletta contro una betoniera, incastrato sotto la parte anteriore del mezzo pesante.

Caduta rovinosamente sull’asfalto, la vittimaè stata soccorsa dai sanitari arrivati con un’ambulanza del 118 Molise, ma era già in condizioni disperate. Sotto choc il conducente della betoniera.

Fonte Foggia today