TORREMAGGIORE – A fuoco l’auto di un vigile urbano in via Carlo Alberto dalla Chiesa

A fuoco l’autovettura privata di un agente della polizia locale in servizio a Torremaggiore. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, quando intorno alle 22 circa, le fiamme hanno interessato una Citroen C5 di proprietà dell’uomo.

I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, non hanno rilevato tracce evidenti di dolo benchè non sembrano esserci dubbi sulla natura del gesto.

Ascoltato dai carabinieri, incaricati delle indagini del caso, la vittima dell’accaduto ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere nemici. La zona non è dotata di sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso: ai militari il compito di valutare l’eventuale collegamento dell’accaduto con l’attività lavorativa della vittima.

fonte foggia today