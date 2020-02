MARGHERITA DI SAVOIA – AL VIA IL TRATTAMENTO PER LA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DEI QUARTIERI PERIFERICI

Parte in anticipo rispetto al 2019 il servizio di disinfestazione del centro abitato. L’amministrazione comunale infatti comunica alla cittadinanza che, a partire da lunedì 24 febbraio, avrà inizio il trattamento antilarvale ed adulticida finalizzato alla disinfestazione di insetti alati nocivi in tutto il centro abitato, compresi i quartieri di Isola Verde e Città Giardino. Il servizio sarà articolato in due distinte attività, che saranno effettuate in orario notturno (indicativamente a partire dalle ore 24.00) secondo il seguente calendario:

Trattamento antilarvale: 24 febbraio, 16 marzo, 6 aprile, 27 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 27 luglio, 10 agosto e 31 agosto.

Trattamento adulticida: 16 marzo, 6 aprile, 27 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 27 luglio, 10 agosto, 31 agosto e 14 settembre.

Il trattamento, che sarà effettuato dall’impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, si protrarrà dunque sino al termine dell’estate per garantire un effetto continuo delle misure di disinfestazione, andando a colpire gli insetti molesti in tutte le fasi del loro ciclo biologico. Il calendario potrebbe subire variazioni in caso di avverse condizioni meteorologiche, che vanificherebbero l’intervento.

Si invitano i cittadini a tenere accuratamente chiuse porte e finestre prospicienti strade o piazze durante gli orari di intervento e a non esporre su balconi o davanzali derrate alimentari o qualsiasi altro prodotto per evitare che possa essere irrorato o comunque venire a contatto con gli insetticidi.