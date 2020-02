SAN MENAIO – Abusivismo sul Gargano, tante demolizioni della Guardia Costiera

Resta alta l’attenzione sul Gargano, in materia di temi ambientali e lotta all’abusivismo. Gli uomini della Guardia Costiera di Peschici e del Circondario Marittimo di Vieste hanno accertato, nell’ultimo periodo, numerosi abusi edilizi e demaniali, con relativi sequestri che hanno portato al ripristino dello stato dei luoghi tramite la demolizione delle opere abusive.

L’attività di controllo e repressione del personale della Delegazione di Spiaggia di Peschici ha indotto gli autori degli illeciti a procedere autonomamente alla demolizione delle opere non autorizzate in tutto il territorio di Peschici e di Vico del Gargano (San Menaio).

Nella zona di Peschici, in particolare sono state demolite opere abusive in località Jalillo e Procenisco, su area sottoposte a vincoli paesaggistici, nonché all’interno del Demanio Marittimo e relativa fascia di rispetto, e di cui numerose sono state le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, con relativi sequestri di iniziativa e delegati susseguitisi negli ultimi cinque anni.

Proprio durante il mese di gennaio 2020 è avvenuta l’ultima autodemolizione di alcuni manufatti posti in essere abusivamente sul Demanio Marittimo ed in zona sottoposta a vincoli paesaggisti in località Marina di Peschici.

L’attività di controllo continuerà, senza soluzione di continuità, tale azione repressiva contrastando gli illeciti che comportano il deturpamento delle bellezze naturali, considerato che i temi ambientali nell’area Garganica rappresentano per la Guardia Costiera il maggior impegno sia nel contrasto degli abusi perpetrati sul demanio Marittimo che all’interno della Zona Parco e delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici.