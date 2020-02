L’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di San Severo ed il Club per l’Unesco di San Severo, in occasione della 9^ Giornata Mondiale della Radio patrocinata dall’UNESCO, organizza una manifestazione che si terrà in San Severo in data 16 febbraio 2020 in C.so Garibaldi, dalle ore 9,30 alle ore 13,00.