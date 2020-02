SAN SEVERO – LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA LA SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CERTIFICATI DI QUALUNQUE NATURA, ATTI DI NOTORIETA’, AUTENTICAZIONE DI FIRME E DI COPIE

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco avv. Francesco Miglio, su proposta dell’Assessore ai Servizi Demografici dott.ssa Valentina Stocola, con delibera di Giunta n. 47 in data 7 febbraio 2020, ha approvato la SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CERTIFICATI DI QUALUNQUE NATURA, ATTI DI NOTORIETA’, AUTENTICAZIONE DI FIRME E DI COPIE.

“Abbiamo preso atto di tutte le misure approvate nel recente passato per i processi di snellimento, semplificazione e trasparenza dell’attività amministrativa – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Stocola -, il Comune di San Severo è interessato al processo di modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione e al conseguente processo di miglioramento del servizio al cittadino nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa. Con decorrenza 1 gennaio 2020 abbiamo deliberato la soppressione dei diritti inferiori all’euro e la riduzione per arrotondamento in difetto di quelli superiori: tale decisione consente di conseguire un duplice obiettivo, da una parte produrre un risparmio per i contribuenti, soprattutto in termini di tempo, e dall’altra permettere una maggiore semplificazione nell’erogazione del servizio e ottimizzazione del lavoro degli uffici. Inoltre, nella prospettiva di sviluppo del rilascio dei documenti in via telematica, tale scelta risulta ancora più favorevole, in quanto permette di eliminare transazioni di pagamento i cui costi di commissione a carico dei cittadini risultano sproporzionati rispetto alla cifra da corrispondere”.

Rimangono inalterati i diritti di segreteria applicati dal Comune e non disciplinati dalla predetta deliberazione.

SAN SEVERO, 14 febbraio 2020

