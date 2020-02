SAN SEVERO – COMMISARIATO PS. CONTROLLI CONGIUNTI CON LA POLIZIA LOCALE. OBIETTIVI: SCUOLE E CENTRO STORICO. ARRESTI e DENUNCE.

COMMISARIATO PS DI SAN SEVERO. CONTROLLI CONGIUNTI CON LA POLIZIA LOCALE. OBIETTIVI : SCUOLE E CENTRO STORICO. ARRESTI e DENUNCE.

Nel corso di questa settimana sono stati organizzati “mirati” servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e reprimere fatti illeciti e innalzare il livello di sicurezza della città dell’alto tavoliere.

Al riguardo, sono state effettuate attività congiunte con la partecipazione di poliziotti del Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale.

In particolare, nella giornata di mercoledì, sono stati effettuati controlli davanti alle scuole sanseveresi ed una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, fenomeno che spesso vede coinvolti anche i giovani studenti.

Nel pomeriggio invece sono state attenzionate anche le aree periferiche con numerosi controlli anche a persone sottoposte a restrizione.

Giovedì, sempre in sinergia fra Polizia e Polizia Locale, invece, i servizi di vigilanza hanno riguardato soprattutto la zona del centro storico, ove la sera si concentra la maggior parte delle persone e avventori, al fine di prevenire e reprimere reati di natura predatoria.

Detti servizi, che hanno come fine il miglioramento della percezione della sicurezza dei cittadini, hanno consentito di ottenere i seguenti risultati:

• posti di controllo effettuati: 12

• pattuglie impiegate nr. 16

• veicoli controllati: 81

• persone controllate nr. 149

• pregiudicati controllati: nr 33

• infrazioni al cds: nr. 16

• persone arrestate: 4

personale del commissariato ha deferito all’A.G. nr. tre persone; di cui una per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e atti osceni in luogo aperto al pubblico; una per detenzione ai fini di spaccio; una per resistenza a p.u. È stata rinvenuta un’auto precedentemente rubata e restituita al legittimo proprietario.

Sono state arrestate quattro persone: una per possesso di droga, una per furto aggravato, una per detenzione illegale di armi e una a seguito di ordine di esecuzione per condanna inerente a reati contro il patrimonio.

Nel corso delle attività sequestrato un coltello a serramanico; 16 grammi di hascisc, 10 grammi di marjuana, 5 grammi di cocaina. Segnalato un assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura.