BASKET SERIE A2 – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: CON MONTEGRANARO PROVE DI FUGA!

ALLIANZ PAZIENZA: CON MONTEGRANARO PROVE DI FUGA!



Non è vero che tutte le partite sono uguali… Nel corso di un campionato ce ne sono alcune che hanno un peso specifico diverso: Allianz Pazienza ss Montegranaro è una di queste! I Neri di Coach Lino Lardo dopo una rincorsa a perdifiato (che ha prodotto un filotto di quattro vittorie consecutive) hanno agguantato proprio la Poderosa in classifica e domenica sulle tavole del Palacastellana avranno l’opportunità di staccare i marchigiani e rilanciarsi in ottica salvezza diretta. I veregrensi stanno vivendo una stagione da montagne russe, con alti e bassi a livello di prestazioni e con numerosi ingressi ed uscite (ivi compreso il cambio coach da Ciani a Di Carlo). Notevoli le modifiche sul roster che sconfisse di 10 lunghezze i dauni in Supercoppa ed anche su quello che all’andata maramaldeggio’ la truppa di Cagnazzo (98-74): Cortese e Delas hanno rimpiazzato Mastellari e Thompson, senza abbassare comunque la qualità della rosa gialloblu, su cui spicca il miglior realizzatore del campionato, quell’ Aaron Thomas Che viaggia a quasi 23 di media.

La Cestistica dopo un autentico tour de Force (5 gare in 15 giorni) finalmente ha svolto una settimana-tipo di allenamenti cercando di curare i minimi dettagli per una sfida che può cambiare la stagione. Tutti abili e arruolabili perché servirà l’apporto di tutti, ognuno dovrà portare il proprio mattoncino per contribuire ad un esito finale positivo. La truppa del presidente Ciavarella, dunque, è pronta a marciare senza esitazione sospinta anche dalle falangi d’assalto che assieperanno gli spalti con una sola parola d’ordine : #difendiAmolA!!!!

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata ad Alessandro Tirozzi di Bologna, Mattia Eugenio Martellossio di Buccinasco (MI) e Simone Patti di Montesilvano (PE). Diretta streaming su LNP Pass, come di consueto.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo