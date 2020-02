CALCIO ECCELLENZA – OGGI SAN SEVERO – OTRANTO, I CONVOCATI GIALLOGRANATA ED IL PROGRAMMA COMPLETO

“CONVOCAZIONI”

Sono 22 i convocati del tecnico Gennaro Cavallo per il match SAN SEVERO-OTRANTO di oggi, con raduno alle ore 10:30 in sede:

Burdo, Cakoni, Carriera, Columpsi, D’Angelo, Dell’Aquila, Dinielli, Domingo, Fantasia C., Fantasia L., Florio, Galetti, Koné, Mastrodonato, Morra A., Morra C., Ouro Nile, Partipilo, Rubino, Sane, Santos, Villani.

AT S. SEVERO CALCIO

ECCELLENZA – 23^GIORNATA

Dom. 16 feb.

Ore 15

San Severo – Otranto

Vieste – Martina

Barletta – San Marco

Corato – Audace Barletta

Deghi – Fortis Altamura

Gallipoli – Vigor Trani

Ugento – U.C.Bisceglie

Ore 16

Molfetta – Orta Nova