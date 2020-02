CALCIO SERIE D – IL FOGGIA SUPERA IL BRINDISI. MENO DUE DALLA VETTA!!!

Di Lino Mongiello

Foggia, 16 febbraio 2020. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Nel clima surreale dello Zaccheria, privo di pubblico, il Foggia supera il Brindisi (1-0) e si porta a due lunghezze dal Bitonto che perde in casa col Cerignola. Non è stato un bel match quello col Brindisi ma l’importanza della posta in palio era talmente elevata che, alla fine, bisogna prendere per buono l’essenziale. E per essenziale intendiamo i tre punti che consentono di mettere ansia alla capoclassifica. Col minimo scarto e su penalty (ma capitan Gentile ne ha sbagliato un secondo), il Foggia manda in archivio una di quelle gare dal quoziente di difficoltà più elevato, in attesa della altrettanto complessa trasferta di Casarano. Tornando al match col Brindisi, va detto che non ci sono state grosse emozioni. Ritmi bassi e difesa ospite tutta dedita alla protezione degli ultimi sedici metri, non potevano generare un calcio spettacolare.. Il Foggia ha incontrato non poche difficoltà nel tentare lo sfondamento del muro eretto dagli ospiti e anche quando si è trovato in superiorità numerica, è mancato nell’ultimo passaggio. Nonostante il possesso palla pendesse nettamente a favore del Foggia, l’ex Pizzolato ha potuto dormire sonni tranquilli. La prima occasione di marca rossonera vien fuori dalla combinazione tra Gerbaudo e El Ouazni (10’) il cui tiro termina alto. Poi per circa 20’ solo noia, con tanti errori di impostazione da ambo le parti e tre “gialli” sventolati in faccia agli ospiti per gioco duro. A interrompere la “pennichella” dei pochi intimi e degli addetti ai lavori ci pensa Gentile (32’) con una gran sventola su calcio di punizione e la deviazione involontaria di un difensore che evita la capitolazione. Qualche minuto più tardi El Ouazni (36’) trova un rimpallo favorevole che lo proietta verso la porta avversa ma, al momento della battuta a rete, scivola e l’azione sfuma. Sicuramente l’ultimo quarto d’ora dei rossoneri è stato più incisivo e quando El Ouazni (44’) tenta l’ingresso in area viene steso: per il Sig. Tesi non ci sono dubbi nell’assegnare il calcio di rigore. Gentile (45’) è concentratissimo, batte centrale e supera Pizzolato. Il Brindisi si riversa immediatamente nella metà campo avversa e nell’unico minuto di recupero e sul primo angolo a favore, colpisce il palo. Anche ad inizio ripresa la prima opportunità è di marca brindisina. Merito (20’) parte in contropiede e sferra un gran tiro deviato in angolo da Fumagalli. Sul capovolgimento di fronte Tedesco sta per trovarsi a tu per tu con Pizzolato ma Marangi lo spinge e il Foggia fruisce di un secondo penalty. Gentile (22’) va ancora sul dischetto ma stavolta calcia debole e si fa respingere il tiro. Evitato il colpo del definitivo ko, il Brindisi si porta con maggior frequenza nella metà campo avversaria ma il Foggia si difende con ordine e Fumagalli non corre rischi. Dopo 5’ di recupero, il Sig. Tesi manda le squadre negli spogliatoi mentre Zappcosta accusa un malore e, prontamente soccorso, viene portato in ospedale. Il Foggia intanto festeggia per aver ridotto le distanze dal Bitonto a -2 ma la strada verso la “C” è ancora lunghissima.

FOGGIA – BRINDISI 1-0

Marcatore: 45’ pt Gentile (rig.).

Foggia: Fumagalli 6; Anelli 6, Viscomi 6.5, Cadili 6 (25’ st Di Jenno 6); Kourfalidis 6, Gerbaudo 6, Staiano 6 (16’ st Campagna 6), Gentile 6, Ndiaye 7; Russo 5.5 (7’ st Tortori 6), El Ouazni 6 (18’ st Tedesco 6). A disposizione: Di Stasio, Cittadino, Allegretti, Salines, Cipolletta. Allenatore: Cau 6.

Brindisi: Pizzolato 6; Dario 5.5 (26’ st Maglie 5.5), Ianniciello 5.5, Fruci 5.5; Merito 6, Zappacosta 6 (44’ st Boccadamo sv), Marino 6, Pizzolla (8’ st Balsamà 5.5), Escu 6 (17’ st Marangi 5.5); Ancora 6, Tourè 5 (37’ st Cuomo sv). A disposizione: Lacirignola, Capone, Nardelli, Nocerino. Allenatore: Ciullo 5.5.

Arbitro: Leonardo Tesi di Lucca 6.5;

1° assistente: Luca Landoni di Milano 6.5;

2° assistente: Giuseppe Lipari di Brescia 6.5.

Note: terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Tortori (F), Dario. Merito, Escu, Marangi (B). Angoli: 6-3 per il Foggia. Recupero: 1’- 5′.