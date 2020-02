CERIGNOLA – CARABINIERI: 300 persone e 150 veicoli controllati nel fine settimana!

CERIGNOLA: Controlli alla circolazione stradale nel weekend. I numeri.

I Carabinieri di Cerignola, durante i controlli svolti lo scorso fine settimana hanno controllato oltre 300 persone e 150 veicoli.

Nel Comune di Cerignola, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un giovane del posto poiché “pizzicato” per la seconda volta alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida. Essendo recidivo l’uomo è stato dunque denunciato a piede libero.

Presso la caserma dei Carabinieri di Cerignola, nel corso della mattinata di domenica, un giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e al quale era stata ritirata alcune settimane prima la patente di guida, si è presentato negli Uffici della Compagnia per adempiere come al solito all’obbligo impostogli. I militari di servizio hanno però notato che quest’ultimo, nonostante non fosse in possesso della patente, era giunto presso lo stabile di Viale di Levante alla guida di una autovettura. Pertanto anche per lui è scattata la contravvenzione con il relativo fermo amministrativo del veicolo.

Diverse sono state le contravvenzioni al codice della strada elevate dai militari della Compagnia ofantina: