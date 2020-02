SAN SEVERO – AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIA DI II GRADO: DOMANDE ALLA REGIONE PUGLIA ENTRO IL 13 MARZO

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIA DI II GRADO: DOMANDE ALLA REGIONE PUGLIA ENTRO IL 13 MARZO

Il Comune di San Severo, attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione la cui delega è affidata all’Assessore avv. Celeste Iacovino, informa che CON ATTO DEL DIRIGENTE REGIONE PUGLIA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ N. 9 del 7.02.2020 è stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13 febbraio, L’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIA DI II GRADO (ART. 9 D.LGDS. N. 63/2017).

Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente ON LINE SULLA PIATTAFORMA: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it a partire dal giorno 13 febbraio e fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2020. Potranno presentare istanza gli studenti maggiorenni, i genitori di studenti minorenni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale appartenenti a famiglie con un livello di ISEE pari o inferiore a € 10.632,94.

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero di telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00), scrivendo alla mail: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

SAN SEVERO, 17 febbraio 2020

