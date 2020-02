SAN SEVERO – San Severo e l’agonia del centro storico: proposte di recupero. Conferenza del CRD mercoledi 19 febbraio alla Biblioteca Minuziano

“Trasformazioni e agonia del centro storico. Proposte possibili di recupero”: è il tema della prossima conferenza organizzata dal Centro di Ricerca e Documentazione – Storia di Capitanata e dall’assessorato all’Urbanistica del Comune di San Severo in programma mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore 18, presso la Biblioteca comunale “Minuziano” in largo Sanità sempre nel centro dell’Alto Tavoliere. Previsti gli interventi di Francesco Miglio, sindaco di San Severo; Salvatore Margiotta, vice sindaco – assessore all’Urbanistica; Fabio Mucilli, Responsabile pianificazione strategica; Giuseppe Clemente, presidente del CRD.

Ne parlerà anche l’architetto Giovanni Di Capua che illustrerà come in alcune zone del centro storico, l’abbandono di molti edifici divenuti fatiscenti e poco appetibili sul mercato per gli elevati costi di ristrutturazione, il degrado sociale, la chiusura di esercizi commerciali e di attività terziarie, hanno creato un senso di insicurezza tale da renderle poco sicure e invivibili. Inoltre, l’allontanamento in periferia delle attività produttive oleo-vinicole, un tempo ubicate al centro, ha privato di significato una quantità enorme di cantine, attualmente senza destinazione e senza la prospettiva di una loro riconversione per altre funzioni.

Appare allora, quanto mai necessario, un nuovo concetto di urbanistica che tenga conto del decremento demografico e della desertificazione di una parte della città causata anche dall’inadeguatezza dei vecchi standard abitativi. A generare nuove speranze per la rivitalizzazione del centro storico è in dirittura d’arrivo una legge regionale, a garanzia della bellezza degli edifici e degli spazi urbani con premialità fiscali degli interventi virtuosi.