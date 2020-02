SAN SEVERO – AVVIATA LA POTATURA DEGLI ALBERI IN VIALE MATTEOTTI: LE PRECISAZIONI DELL’A.C.

Da alcuni giorni, in coincidenza con le migliori condizioni atmosferiche, sono stati avviati i lavori di potatura di oltre 300 alberi “Leccio”, collocati sul Viale Giacomo Matteotti e che proseguiranno su parte di Via Soccorso (Inizio angolo Corso A. Duca D’Aosta, termine angolo via G. Di Vittorio). Si tratta di lavori programmati e realizzati dalla tecnostruttura del servizio Agricoltura e Verde Pubblico del Comune di San Severo.

“Necessita precisare – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore al Verde a Agricoltura Felice Carrabba -, che i lavori concernenti la manutenzione del verde pubblico cittadino, rientrano nell’ambito di una gara di appalto, conclusa ed aggiudicata a maggio dello scorso anno e riguardano il biennio 2019/2020. Il percorso segue una programmazione ben precisa e definita dall’Assessorato al ramo e dalla corrispondente tecnostruttura – a cui indirizziamo il nostro plauso -, il cui fine è quello di rendere meglio visibili le bellezze cittadine e scongiurare per quanto possibile pericoli per la pubblica e privata incolumità. Occorre precisare che le suddette operazioni di Manutenzione del Verde Pubblico Cittadino seguono degli iter che non possono essere coincidenti per tutto il nostro territorio, ma hanno momenti differenti. Giova, infine, evidenziare che l’avvio dei lavori di potatura non può essere ascrivibile ad una sigla sindacale, che pure lo ha rivendicato, ma rientrano in una seria programmazione delineata da questa Amministrazione che sta realizzando in sinergia con la fattiva tecnostruttura comunale”.

SAN SEVERO, 18 febbraio 2020

