SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino, l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti, il Segretario Comunale Dirigente ad interim Area II dott. Vito Tenore, rendono noto il seguente

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune di San Severo, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto Comunale, promuove le attività delle Associazioni liberamente formate dai cittadini e che operano, senza finalità di lucro, nell’ambito del territorio con finalità di interesse generale. Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 41 del 19.10.2015, ha approvato il Regolamento per l’Albo e per la Consulta delle Associazioni. Con successivo Atto Dirigenziale n. 1834 del 8/11/2017 si è proceduto a formalizzare, in esecuzione del “Regolamento per l’Albo e per la Consulta delle Associazioni”, l’istituzione dell’Albo delle Associazioni, stabilendo che la data di inserimento nell’Albo di ogni singola Associazione è quella di acquisizione dell’istanza al protocollo generale dell’Ente. L’art. 3 del Regolamento succitato prevede un Aggiornamento annuale dell’Albo delle Associazioni.

Per quanto sopra premesso:

Le Associazioni interessate, regolarmente costituite ed operanti nel Territorio di San Severo, dovranno presentare entro il termine del 10 Marzo 2020 istanza di iscrizione/rinnovo all’Albo, tramite consegna dell’apposito modulo – scaricabile dal sito http://www.comune.san-severo.fg.it/ – direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Municipio ovvero tramite invio di posta certificata – pec al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it. Il Modulo per l’iscrizione/rinnovo all’Albo dovrà essere corredato dalla documentazione di seguito indicata nel dettaglio.

Il Legale Rappresentante/ Presidente dell’Associazione richiedente l’iscrizione/rinnovo all’Albo, dovrà presentare la seguente documentazione: formulario di pertinenza, come da allegato (Domanda di iscrizione nell’Albo delle Associazioni ed organizzazioni di Volontariato operanti a San Severo – art. 57 delle Statuto comunale); copia autentica dell’Atto di costituzione e dello Statuto dell’Associazione medesima, solo per le Associazioni che non lo hanno mai presentato o nel caso di rinnovo dell’Atto Statutario, dai quali risulti, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento: la sede dell’Associazione; il codice fiscale o eventuale partita I.V.A.; l’oggetto e le finalità sociali; numero delle cariche associative; relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione nell’ultimo biennio; attività di pubblica utilità che si intende svolgere nel corrente anno.

Le Associazioni già iscritte nell’Albo comunale delle Associazioni e quelle che hanno già inoltrato all’Ente domanda di iscrizione, dovranno presentare al Comune entro il termine del 10 Marzo 2020, a firma del Responsabile, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta la prosecuzione delle attività, la conferma dell’atto costitutivo e dello statuto trasmesso (da cui si evincano tutte le voci di cui sopra) nonché, ove non presentata in precedenza, tutta la documentazione suindicata. Le istanze pervenute saranno prese in considerazione solo se conformi alle modalità sopra evidenziate e corredate dalla relativa documentazione. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Comune di San Severo – Ufficio P.I.

SAN SEVERO, 18 febbraio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo