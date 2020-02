SAN SEVERO – LITE IN CORSO GARIBALDI, UN GIOVANE ACCOLTELLA UN 76ENNE!

Una persona è stata accoltellata a San Severo nel pomeriggio di ieri. Il fatto è accaduto in corso Garibaldi, zona centrale della città. Un giovane di 32 anni, brandendo un’arma affilata, ha ferito un anziano di 76 anni al termine di un diverbio, scoppiato per futili motivi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. La vittima si trova nell’ospedale cittadino Masselli Mascia ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.