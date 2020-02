APRICENA – Rapinato un commerciante: aggredito mentre andava in banca a versare denaro!

Grande paura per un commerciante, aggredito e rapinato ad Apricena mentre andava in banca a versare l’incasso della sua attività commerciale.

Nella tarda mattinata di ieri, tre malviventi, uno armato di pistola, lo hanno avvicinato e costretto a cedere il denaro, circa 3mila euro in contanti. Il fatto è accaduto in via Duca di Genova.

Tra i banditi e il commerciante c’è stata una colluttazione al termine della quale i malviventi sono riusciti ad arraffare il bottino e scappare. La vittima ha riportato ferite alla testa e una settimana di prognosi. Sul caso indagano i carabinieri.