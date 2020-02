LESINA – BANDA DEL BUCO IN AZIONE, FURTO IN UNA GIOIELLERIA

Banda del buco’ in azione, a Lesina, dove ignoti hanno colpito la gioielleria ‘Emi’ di via Trieste. Il fatto è successo nel passato fine settimana; ieri mattina, al momento dell’apertura, l’amara sorpresa per i proprietari: i ladri hanno razziato tutta la merce in esposizione (gioielli e argenti per un valore non ancora quantificato).

La vicenda è riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno: i malviventi sono penetrati nell’attività commerciale praticando un foro nella parete di un attiguo studio tecnico; una volta penetrati nei locali hanno asportato, indisturbati, i preziosi. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere dell’attività commerciale e delle vie limitrofe.

fonte foggia today