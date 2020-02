MARGHERITA DI SAVOIA – “SABATO A TEATRO”, CINQUE SERATE ALL’AUDITORIUM DEL LICEO “ALDO MORO”

“SABATO A TEATRO”, CINQUE SERATE IN PROGRAMMA

PRESSO L’AUDITORIUM DEL LICEO “ALDO MORO”

Fare teatro a Margherita di Savoia si può. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale di Margherita di Savoia in collaborazione con la Pro Loco, il Polo degli Studi “Aldo Moro” e l’associazione Teatro Fantàsia di Barletta, si propone di offrire alla cittadinanza un’occasione di svago e divertimento intelligente con la partecipazione di nomi già noti al grande pubblico per le loro frequenti apparizioni televisive.

Il cartellone degli appuntamenti del programma “Sabato a teatro” prevede cinque serate:

25 febbraio: “Veganissimo me” con Tommy Terrafino (da “Made in Sud”);

“Veganissimo me” con Tommy Terrafino (da “Made in Sud”); 14 marzo : “Ma io sono lucano” con Dino Paradiso (da “Colorado”);

: “Ma io sono lucano” con Dino Paradiso (da “Colorado”); 28 marzo: “Iliade – Siamo tutti figli di Troia”, con Giuseppe Ciciriello;

“Iliade – Siamo tutti figli di Troia”, con Giuseppe Ciciriello; 4 aprile: “La mia vita nell’arte – Storia di un uomo qualunque” con Alessandro Piazzolla;

“La mia vita nell’arte – Storia di un uomo qualunque” con Alessandro Piazzolla; 18 aprile: “Mi separo” con Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta.

Il programma, sotto la direzione artistica di Alessandro Piazzolla dell’associazione Teatro Fantàsia, spazia dal cabaret alla commedia brillante senza tralasciare le implicazioni sociali delle opere proposte, con un excursus sulla rilettura di un classico come l’Iliade con la narrazione degli ultimi giorni prima della caduta di Troia, archetipo di tutte le guerre.

Gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium del Polo degli Studi “Aldo Moro” con inizio alle ore 21.15; il costo del singolo biglietto è di 10 euro. Per informazioni e biglietteria contattare il numero telefonico 340.3310937.

Il cartellone degli eventi di “Sabato a teatro” verrà ufficialmente presentato nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 25 febbraio con inizio alle ore 11.00 presso l’aula consiliare del Palazzo di Città alla presenza del Sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto, del consigliere con delega alle politiche culturali Mario Braccia e del direttore artistico Alessandro Piazzolla.

«Per la prima volta – dichiara il sindaco avv. Bernardo Lodispoto – Margherita di Savoia avrà un suo cartellone teatrale: l’iniziativa, sicuramente coraggiosa ed innovativa, offre l’opportunità di trattare argomenti importanti pur partendo volutamente da un programma di intrattenimento leggero al fine di stimolare la partecipazione del pubblico e creare una valida proposta per il sabato sera. Crediamo sia importante creare appuntamenti come questi non solo nel periodo estivo ma anche e soprattutto in questo momento, con l’avvicinarsi della primavera che stimola a trascorrere una serata diversa dalle altre. L’associazione Teatro Fantàsia di Barletta, cui è affidata la direzione artistica del cartellone nella persona di Alessandro Piazzolla, è una realtà che opera sul territorio nazionale con una produzione di spettacoli e laboratori teatrali e ci auguriamo possa gettare un seme anche nel territorio di Margherita di Savoia che ha bisogno di proposte culturali innovative. Voglio ringraziare per l’impegno profuso in questo ambizioso progetto il consigliere con delega alle politiche culturali Mario Braccia ed il dirigente scolastico del Polo degli Studi “Aldo Moro” Pasquale Sgaramella per la sensibilità e l’indispensabile supporto logistico che ha fornito all’iniziativa».